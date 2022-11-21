مواجهات نارية .. مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل لكأس العالم 2022

تحظى بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر بمتابعة غير مسبوقة في ظل مشاركة العديد من المنتخبات من كافة أنحاء العالم.

وتشهد بطولة كأس العالم 2022 مشاركة العديد من المنتخبات القوية وهو ما يشير إلى أنها ستكون نسخة خاصة لعشاق الساحرة المستديرة على مستوى العالم.

نقدم لكم جدول مواعيد مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم كاملة فيما هو تالي :

20 نوفمبر

قطر ضد الإكوادور، 6:00 «المجموعة الأولى»

9 نوفمبر

إنجلترا ضد إيران 3 عصرا

«المجموعة الثانية»

السنغال أمام هولندا 6 مساء

أمريكا ضد ويلز، 9:00 «المجموعة الثانية»

22 نوفمبر

الأرجنتين ضد السعودية، 12:00 «المجموعة الثالثة»

المكسيك ضد بولندا، 3:00 «المجموعة الثالثة»

فرنسا ضد أستراليا، 6:00 «المجموعة الرابعة»

الدنمارك ضد تونس، 9:00 «المجموعة الرابعة»

23 نوفمبر

إسبانيا ضد كوستاريكا، 12:00 «المجموعة الخامسة»

ألمانيا ضد اليابانا، 3:00 «المجموعة الخامسة»

بلجيكا ضد كندا، 6:00 «المجموعة السادسة»

المغرب ضد كرواتيا، 9:00 «المجموعة الخامسة»

24 نوفمبر

البرازيل ضد صربيا، 12:00 «المجموعة السابعة»

سويسرا ضد الكاميرون، 3:00 «المجموعة السابعة»

البرتغال ضد غانا، الساعة 6:00 «المجموعة الثامنة»

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، 9:00 «المجموعة الثامنة»

25 نوفمبر

قطر ضد السنغال، 12:00 المجموعة الأولى»

هولندا ضد الإكوادور، 3:00 «المجموعة الأولى»

إنجلترا ضد أمريكا، 6:00 «المجموعة الثانية»

ويلز ضد إيران، 9:00 «المجموعة الثانية»

26 نوفمبر

الأرجنتين ضد المكسيك، 12:00 «المجموعة الثالثة»

بولندا ضد السعودية، 3:00 «المجموعة الثالثة»

فرنسا ضد الدنمارك، 6:00 «المجموعة الرابعة»

تونس ضد أستراليا، 9:00 «المجموعة الرابعة»

27 نوفمبر

إسبانيا ضد ألمانيا، 12:00 «المجموعة الخامسة»

اليابان ضد كوستاريكا، 3:00 «المجموعة الخامسة»

بلجيكا ضد المغرب، 6:00 «المجموعة السادسة»

كرواتيا ضد كندا، 9:00 «المجموعة السادسة»

28 نوفمبر

البرازيل ضد سويسرا، 12:00 «المجموعة السابعة»

الكاميرون ضد صربيا، 3:00 «المجموعة السابعة»

البرتغال ضد أوروجواي، 6:00 «المجموعة الثامنة»

كوريا الجنوبية ضد غانا، 9:00 «المجموعة الثامنة»

29 نوفمبر

هولندا ضد قطر، 5:00 «المجموعة الأولى»

الإكوادور ضد السنغال، 5:00 «المجموعة الأولى»

ويلز ضد إنجلترا، 9:00 «المجموعة الثانية»

إيران ضد أمريكا، 9:00 «المجموعة الثانية»

30 نوفمبر

بولندا ضد الأرجنتين، 5:00 «المجموعة الثالثة»

السعودية ضد المكسيك، 5:00 «المجموعة الثالثة»

تونس ضد فرنسا، 9:00 «المجموعة الرابعة»

أستراليا ضد الدنمارك، 9:00 «المجموعة الرابعة»

1 ديسمبر

اليابان ضد إسبانيا، 5:00 «المجموعة الخامسة»

كوستاريكا ضد ألمانيا، 5:00 «المجموعة الخامسة»

كرواتيا ضد بلجيكا، 9:00 «المجموعة السادسة»

كندا ضد المغرب، 9:00 «المجموعة السادسة»

2 ديسمبر

الكاميرون ضد البرازيل، 5:00 «المجموعة السابعة»

صربيا ضد سويسرا، 5:00 «المجموعة السابعة»

كوريا الجنوبية ضد البرتغال، 9:00 «المجموعة الثامنة»

غانا ضد أوروجواي، 9:00 «المجموعة الثامنة»