أبو الدهب: كيروش مدرب متناقض وكلامه غير منطقي

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب إيران، مدرب متواضع فنياً ويناقض نفسه في التصريحات الصحفية.

وقال محمود أبو الدهب، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" كيروش ادعى أن لاعبي منتخب مصر لا يعرفون تمرير الكرة، ورغم ذلك، كان يصر على بداية الهجمة مع منتخب مصر من الخلف للأمام، وهو كلام غير منطقي ومتناقض مع بعضه".

وتابع:" مستوى إنجلترا يؤهلها للوصول إلى النهائي والأهداف المبكرة حسمت المباراة أمام منتخب إيران في بطولة كأس العالم ".