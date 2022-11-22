واقعة لا تتكرر كثيرا.. سر تبديلات إيران الـ6 أمام إنجلترا بكأس العالم

تمكن منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم من اكتساح إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة ظاهرة جديدة وهي إجراء منتخب إيران 6 تبديلات بدلًا من 5، في واقعة لا تتكرر كثيرا في كرة القدم.

وتُعد النسخة الحالية من كأس العالم هي الأولى في تاريخ المونديال التي يُعتمد بها نظام الـ5 تبديلات بدلا من 3.

وأجرى منتخب إيران تبديلا اضطراريًا في الشوط الأول، بخروج حارس المرمى على رضا وإشراك حسين حسيني بدلًا منه.

ويعد هذا التبديل استثنائيا لا يُحتسب ضمن التبديلات المسموح بها وعددها 5.

وخرج رضا من المباراة نتيجة اصطدام في الرأس مع زميله ماجد حسيني، وعلى إثرها تعرض لنزيف مع وجود اشتباه بارتجاج، وهو الأمر الذي توجب الاستبدال

وفقًا للقواعد الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تم إقرارها العام الماضي، يُسمح بتبديل إضافي في حال تأكد اصطدام لاعب بالرأس مع الاشتباه في تشخيصه بارتجاج في الرأس، ويتم السماح للفريق الطبي باتخاذ الوقت الكافي لتأكيد التشخيص.

ويُسمح لكل فريق بذلك النوع من الاستبدالات الاضطرارية بحد أقصى يصل إلى تبديلين في المباراة الواحدة.

وانطلق كأس العالم أمس 20 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.