تعليق مثير من جاريث بيل عقب هدفه التاريخي مع ويلز في كأس العالم

تمنى جاريث بيل قائد منتخب ويلز الأول لكرة القدم، أن يحقق الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي انتهت بالتعادل بينهما في كأس العالم 2022.

وتعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

وقال جاريث بيل عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا نركز جيدا على هذه المباراة، الشوط الأول لم يكن جيدا ولكن في الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات والأمور تعدلت للأفضل".

وأضاف "قاتلنا بشكل جيد واستطعنا العودة والتعادل وكنا نقترب من تحقيق الفوز، كان يجب أن نعيد تنظيم الفريق داخل الملعب من أجل تسجيل التعادل، وبعدما فعلنا ذلك ظهرنا بالوجه الآخر".

وأكمل "يسرني دائما أن أسدد ركلات الجزاء وشعور رائع أن أسجل في كأس العالم ولكنني كنت أريد الفوز بالنقاط الثلاث، نتمتع بثقة كبيرة والآن سنتعافى ونستعد للمباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "دائما علينا أن نحاول بكل ما في وسعنا للتأهل إلى دور الـ16".

ويلعب منتخب ويلز في المباراة المقبلة ضد إيران يوم 25 نوفمبر الجاري.