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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب عارم.. شبانة: الزمالك هدد سامسون بالفيفا.. تفاصيل

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

قال الاعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك هددت لاعب الفريق الأول لكرة القدم البنيني سامسون بتقديم شكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: "هناك حالة غضب ضد سامسون بسبب تأخره في العودة من بلاده، وتم تهديده بأنه حال عدم العودة خلال الأسبوع الجاري سيتم شكواه للفيفا".

وواصل: "ما حدث من جانب اللاعب أمر غريب جدا، ويدل على عدم التزامه وهناك مخاوف عديدة من سامسون وعدم عودته في الموعد المحدد".

وأكد شبانة، أن المدير الفني للزمالك فيريرا، رفض فكرة التفريط في محمد اشرف روقا، معلنا التمسك ببقاء اللاعب رغم الوفرة في وسط الملعب بعد عودة نبيل عماد دونجا من الإصابة وتواجد عمرو السيسي وزكريا الوردي.

وأشار إلى أن البرتغالي روي أجواش المدرب العام قد يتولى المسئولية الفنية للزمالك مستقبلا حال رحيل فيريرا، خصوصا أن المدرب أشاد به كثيرا.

 وستكون مباراة الزمالك أمام المصري تحت قيادة أجواش بمثابة تجربة للمستقبل.

محمد شبانة نادي الزمالك سامسون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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