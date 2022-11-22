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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: كولر طلب ضم 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي

كولر
كولر

قال الإعلامي محمد شبانة، ان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب ضم 3 لاعبين، منهم ثنائي أجنبي فقط تم التعاقد معهم.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: كولر يريد ضم خط وسط مدافع، من بين الأسماء المرشحة مروان عطية لاعب الاتحاد، ومحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، لكنه من الصعب ضمه بسبب مشاركته مع ناديه في افريقيا".

وواصل: "هناك حيرة بشأن محمد عبدالمنعم ومشاركته في لقاء المقاولون العرب، والجهاز الطبي أوصى بمشاركته ولكن بارتداء القناع الواقي للأنف".

وأكمل: "كولر قد لا يُجازف بمحمد عبدالمنعم، وهناك عدة لاعبين آخرين في الدفاع مثل ياسر ابراهيم وعبدالرحمن رشدان وغيرهم".

وواصل: "عمرو السولية لم يصل إلى الجاهزية كاملة، وقد نرى أحمد أشرف لاعب فريق الشباب في الأهلي بجانب كوكا امام المقاولون العرب".

محمد شبانة مارسيل كولر الأهلى مروان عطية محمد رضا بوبو محمد عبدالمنعم

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