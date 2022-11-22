إعلامي: كولر طلب ضم 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي

قال الإعلامي محمد شبانة، ان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب ضم 3 لاعبين، منهم ثنائي أجنبي فقط تم التعاقد معهم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: كولر يريد ضم خط وسط مدافع، من بين الأسماء المرشحة مروان عطية لاعب الاتحاد، ومحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، لكنه من الصعب ضمه بسبب مشاركته مع ناديه في افريقيا".

وواصل: "هناك حيرة بشأن محمد عبدالمنعم ومشاركته في لقاء المقاولون العرب، والجهاز الطبي أوصى بمشاركته ولكن بارتداء القناع الواقي للأنف".

وأكمل: "كولر قد لا يُجازف بمحمد عبدالمنعم، وهناك عدة لاعبين آخرين في الدفاع مثل ياسر ابراهيم وعبدالرحمن رشدان وغيرهم".

وواصل: "عمرو السولية لم يصل إلى الجاهزية كاملة، وقد نرى أحمد أشرف لاعب فريق الشباب في الأهلي بجانب كوكا امام المقاولون العرب".