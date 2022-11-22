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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: شيكابالا يخضع للعلاج خارج الزمالك.. وهذا موقف النادي من ضم عبد الله السعيد

شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف نادي الزمالك من انتقال عبد الله السعيد إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن شيكابالا نجم الفريق، يخضع للعلاج خارج النادي.

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وأضاف شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: "عبدالله السعيد قام بتمديد عقده مع نادي بيراميدز، والكلام عن التعاقد معه من جانب الزمالك؛ غير صحيح، والباب مغلق تماما، بالإضافة إلى أن الأولوية حاليا لـ تمديد عقد إمام عاشور".

وواصل: "إمام عاشور اتجه للبيزنس، وافتتح محل خاص به في المهندسين، وفيريرا سيغيب عن مباراة المصري المقبلة؛ بسبب حالة وفاة، سافر على أثرها إلى البرتغال".

وأوضح أن: "شيكابالا يخضع للعلاج خارج الزمالك، وهو أمر مستغرب، وربما يكون طبيب الزمالك أعطى له كورس علاجي يخضع له في الخارج، من الصعب التفريط في شيكابالا خلال الفترة المقبلة لأن له دور كبير مع زملائه".

وزاد: "هناك مستحقات متأخرة لبعض العاملين في الأجهزة الإدارية والطبية في الزمالك، بعضهم كانت لديه حقوق منذ الفوز بالكونفدرالية عام 2019".

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