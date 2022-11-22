كولينا يكشف سبب الأرقام الكبيرة للوقت المحتسب بدلا من الضائع بكأس العالم

تحدث بييرلويجي كولينا الحكم الإيطالي الشهير ورئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مسألة طول الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباريات كأس العالم.

وقال كولينا في تصريحاته لـ "إي إس بي إن": "ما فعلناه بالفعل في روسيا 2018 كان يستهدف حساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة ، قلنا للجميع ألا يندهشوا إذا رأوا الحكم الرابع يرفع لوحته برقم كبير مثل 6 أو 7 أو 8 دقائق".

وأوضح "إذا أردت وقت لعب أكثر نشاطا، يجب أن تستعد لرؤية أرقام كهذه في الوقت الضائع. فكل مباراة شهدت 3 أهداف، الاحتفال عادة يأخذ دقيقة أو دقيقة ونصف، وبتسجيل 3 أهداف أنت تفقد 5 أو 6 دقائق".

وتابع كولينا "ما نريده هو حساب الوقت المهدر بشكل دقيق في نهاية كل شوط، ويمكن للحكم الرابع أن يحتسبه، قمنا بذلك في روسيا ونتوقع نفس النجاح في قطر".

وواصل "أنا لا أتحدث عن تدخلات تقنية الفيديو، فحكام الفيديو المساعدون هم من يحتسبونه بطريقة دقيقة للغاية".

واختتم "حتى حينما كنت حكما، كانت المعلومة عن ذلك الوقت تأتي من الحكم الرابع، فأنت كحكم ساحة يجب أن تركز أكثر على ما يحدث في المباراة. الحكم الرابع يمنحك الوقت التقريبي وأنت من يقرر".