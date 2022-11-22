رضا عبد العال: كيروش مدرب فاشل.. ومجاهد سبب عدم تأهلنا إلى كأس العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق. أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب إيران، مدرب فاشل، ولا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى.

وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج «البريمو» على قناة «تن» :«كيروش لم يقدم أي شيئا يذكر مع منتخب مصر قبل رحيله، وهو نفس الحال مع منتخب إيران بعد الخسارة من إنجلترا بسداسية ثقيلة وهناك علامة استفهام على حصول كيروش على 50 ألف دولار مع إيران».

وتابع: «أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق يتحمل مسئولية عدم تأهل المنتخب الوطني للمونديال».