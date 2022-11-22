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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا فؤاد: ردود أفعال قوية على الأعمال المصرية خلال مهرجان القاهرة السينمائي..فيديو

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

أكدت الفنانة دينا فؤاد، أنه لم أتمكن من حضور جميع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بشكل كامل، لأنه كنت أقوم بتصوير عمل فني، خلال الفترة الماضية.

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وقالت دينا فؤاد، خلال لقاء لها، على هامش فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه كان هناك ردود أفعال قوية على الأعمال المصرية، خلال مهرجان القاهرة السينمائي، إضافة إلى أن هناك أفلام عظيمة تم ترميمها.

 

وتابعت الفنانة دينا فؤاد، أن هناك أعمال  ناقشت قضية الرفق بالحيوان، وهي قضية هامة ، نالت اهتمام عدد كبير من المواطنين، وكان يجب أن يتم تسليط الضوء عليها.

 

وأشارت دينا فؤاد إلى أنه أقوم بتصوير مسلسل من 15 حلقة، بمشاركة مجموعة كبيرة من  الفنانية المتميزين على رأسهم الفنان خالد سليم وحجاج علد العظيم، ومؤكدة أن العمل يناقش المشاكل التي تحدث بالمدارس.

دينا فؤاد مهرجان القاهرة السينمائي الرفق بالحيوان بتصوير مسلسل أفلام عظيمة

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