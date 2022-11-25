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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تلتقي وائل كفوري بحفل موسم الرياض .. 7 ديسمبر

وائل كفوري - نانسي
وائل كفوري - نانسي عجرم

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل. 

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن طرح تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري للجمهور، بداية من غد السبت 26 نوفمبر. 

 

وائل كفوري ومسلسل كلنا مننجر 

وتعد هذه التجربة الثانية للفنان وائل كفوري مع أغاني تترات المسلسل بعد أغنية "كلنا مننجر" التي كانت لمسلسل "داون تاون"، ومن كلمات علي المولى وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين.

أما أغنية "أوعى تخاف" من كلمات على المولى أيضا، والحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، وتعد أحدث أعمال وائل كفوري الغنائية بعد الحادث الذي تعرض له منذ فترة.

وأثار فقدان الفنان اللبناني وائل كفوري، للكثير من الوزن في آخر ظهور له خلال حفله في الكويت، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار شائعات حول إصابته بمرض السرطان وسعيه لإخفاء الأمر.

ونفى عدد من المصادر المقربة للفنان وائل كفوري، ما تم تداوله حول إصابته بمرض السرطان، مؤكدين أن خسارته للوزن جاءت نتيجة الحادث الذي تعرض له منذ أشهر في منطقة جبيل بسيارته ونقل إلى المستشفى لعدة أيام.

وأكدت المصادر، أن وائل كفوري لا يعاني من أي أمرض، قائلين: "لا يعاني من شيء وصحته جيدة وخال من الأمراض الخبيثة والمخيفة".

 

أعمال نانسي عجرم 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

 

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت عجرم على الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

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