إفلاس الزمالك .. رجاء خاص من مرتضى منصور لـ مسؤولي الكرة المصرية

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مسئولي الكرة المصرية عقب الحجز على أرصدة النادي.

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه على الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك" أن العاملين في النادي ليس لهم أي ذنب في تأخر رواتبهم بسبب أزمة الزمالك المالية مشددا أن المسؤولين يجب أن يسرعوا في حل تلك الأزمة المالية الصعبة.

وتابع، أنه يفكر طوال الوقت في كيفية حل تلك الأزمة المالية مشددا أنه دعا للجمعية العموميه لمناقشه الأزمة وكيفية حلها .

وأكمل أن يدرس إمكانية تلقي تبرعات من أعضاء الجمعية العمومية أو امكانية فرض غرامات مالية حال تأخر سداد الاشتراكات.

وتابع أن الزمالك حاليا يعاني من حالة “ إفلاس ” تماما مشددا أن الأمر سيترتب عليه كوارث للفرق الرياضية أو لأعضاء الجمعية العمومية من رحيل العمال.

وأكمل أن الزمالك لن يصبح قادرا على التتويج بأي بطولة حال تأخر مستحقات اللاعبين .