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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة المفتوحة الوحيدة لإذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

تتواصل اليوم الجمعة 25 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

 

موعد مباريات الجمعة 25 -11 - 2022

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة ويلز وإيران ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم معهما إنجلترا وأمريكا .

فيما تنطلق مباراة قطر والسنغال في الثالثة عصرا ، ولقاء هولندا والإكوادور في السادسة مساء ، والمباراتين للمجموعة الأولى بالبطولة ، على أن تختتم لقاءات الجمعة ، في التاسعة مساء بمواجهة إنجلترا وأمريكا.

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القنوات الناقلة  لمباراة الجمعة بمونديال قطر 2022

يتم بث مباريات الجمعة في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهي اللقاء الأخير في اليوم بين إنجلترا وأمريكا.
 

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كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV
قناة SD تردد قناة 11095 H 27500


NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD
SuperSport Select 1
Match! TV
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
TOD App - beIN SPORTS

هولندا انجلترا كأس العالم الاكوادور المونديال أمريكا

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