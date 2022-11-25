شوبير : رينارد بيفكرني بالجوهري ويجب الاستفادة منه

علق الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على فيديو هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أثناء شوطي مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولي من كأس العالم .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك بعض المدربين يقوموا بدور الطبيب النفسي للفريق بخلاف البعض الآخر والذي يهتم بالتدريب والخطط فقط دون الاهتمام بالجانب النفسي للاعبين.

وأضاف شوبير أن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب أثناء قيادته كان هناك مباراة هامة للمنتخب أمام الكونغو حيث شعر بخوف وارتباك اللاعبين من تلك المواجهة ولكنه القي محاضره نفسيه أثرت في الاعبين جعلتهم يحسنوا التأهل وتحقيق المطلوب.

وتابع قائلا “ رينارد بيفكرني بالجوهري بشكل كبير ”، مشددا أنه يجب الاستفاده من تجربة رينارد مع المنتخب السعودي.

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كشف الاتحاد السعودي سر فوز المنتخب أمام الأرجنتين قي الجولة الأولي من بطولة كأس العالم قطر.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي فيديو لـ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أثناء شوطي المباراة حيث ظهر غاضبا وهو يعنف اللاعبين بسبب الأداء المتخاذل.



وقال ريتشارد للاعبين : يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني أثق فيك.

وأضاف :" هل جئتم للتصوير مع ميسي؟"

وقال ينارد خلال حديثه: يجب أن تعلمون أنك تستطيعون تحقيق إنجازات تفتخرون بها فيما بعد، وعلى سبيل المثال بعد 20 عامًا، أنتم في كأس العالم، فعليكم أن تبذلوا كل ما لديكم، حتى يراكم في المستقبل أحد الأشخاص في مكان عام أو في الشارع؛ ليخبرك أن قمت منذ سنوات طويلة بمباراة تاريخية ضد الأرجنتين، وكتبت التاريخ.

وتابع: الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون أن تنحني رؤوسكم وأنتم مستسلمين؟، أمامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ وإلا سيفوتكم كل شيء، بعد عشرين عام ستتذكرون هذه المُباراة وأنتم فخورين.

وأتم المدرب الفرنسي :أريد أن اشكركم لأن والدتي عمرها 80 عام لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم.

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا، على نظيره منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.