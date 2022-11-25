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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: العالم متعاطف مع رونالدو.. وميسي لم يكن جاهزًا أمام السعودية

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب البرازيل من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، ويضم لاعبين على مستوى عالٍ ولا أحد يختلف على ذلك، مشيدًا في الوقت ذاته باللاعب ريتشارليسون الذي سجل في مرمى صربيا، وهو اكتشاف جديد لنجوم السامبا.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "البرازيل لديه لاعبين مميزين، ودائمًا يبحث عن المتعة وتسجيل الأهداف، وحتى بعد خروج نيمار الفريق يريد الهجوم بحثا عن إحراز المزيد، كما أنهم أصبحوا منظمين دفاعيا".

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وأضاف: "كريستيانو رونالدو يحظى بحب وتعاطف من العالم كله، التاريخ دائمًا يشفع للنجوم، وقناعة الناس بما يقدمه، ورغبته في تقديم مستوى جيد باستمرار رغم تقدم السن".

وواصل: "ليونيل ميسي أعتقد أنه مصاب ولم يكن جاهزا لمواجهة السعودية، وأرى أنه لم يصل للفورمة المعتادة، وأي التحامات أو ضغط عليه يقوم بسحب قدميه، قد يكون غير جاهز للمشاركة في المباريات".

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وزاد: "نشاهد مدارس كروية مختلفة، يجب أن يستفيد اللاعبين والمدربين منهم سواء في الدفاع أو الهجوم، الجميع أصبح منضبط، والاعتماد على الاطراف والكرات العرضية، التدريبات اختلفت تمامًا عن قديما، وهناك تحركات للاعبين بشكل سريع وكيفية الخروج بالكرة بالشكل الأمثل".

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