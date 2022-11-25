رينارد لـ لاعبي السعودية : هل جئتم كأس العالم للتصوير مع ميسي ؟

كشف الاتحاد السعودي سر فوز المنتخب أمام الأرجنتين قي الجولة الأولي من بطولة كأس العالم قطر.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي فيديو لـ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أثناء شوطي المباراة حيث ظهر غاضبا وهو يعنف اللاعبين بسبب الأداء المتخاذل .

وقال ريتشارد للاعبين : يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني أثق فيك.

وأضاف :" هل جئتم للتصوير مع ميسي؟"



وقال ينارد خلال حديثه: يجب أن تعلمون أنك تستطيعون تحقيق إنجازات تفتخرون بها فيما بعد، وعلى سبيل المثال بعد 20 عامًا، أنتم في كأس العالم، فعليكم أن تبذلوا كل ما لديكم، حتى يراكم في المستقبل أحد الأشخاص في مكان عام أو في الشارع؛ ليخبرك أن قمت منذ سنوات طويلة بمباراة تاريخية ضد الأرجنتين، وكتبت التاريخ.

وتابع: الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون أن تنحني رؤوسكم وأنتم مستسلمين؟، أمامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ وإلا سيفوتكم كل شيء، بعد عشرين عام ستتذكرون هذه المُباراة وأنتم فخورين.

وأتم المدرب الفرنسي :أريد أن اشكركم لأن والدتي عمرها 80 عام لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم.

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا، على نظيره منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم



تقام مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم ضد بولندا، يوم السبت القادم، في تمام الثالثة عصرا “بتوقيت القاهرة”، الرابعة مساء بتوقيت “مكة المكرمة”.



أهداف مباراة السعودية والأرجنتين:



احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” لصالح الأرجنتين، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، حولها ليونيل ميسي، قائد التانحو إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

وعدل صالح الشهري النتيجة للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، بأحراز هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

واصل منتخب السعودية انتفاضته الهجومية، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

بهذه النتيجة صعد منتخب السعودية إلى صدارة المجموعة الثالثة “مؤقتا” برصيد ثلاث نقاط، بينما يتراجع منتخب الأرجنتين للمركز الأخير بدون نقاط



