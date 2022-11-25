عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رينارد لـ لاعبي السعودية : هل جئتم كأس العالم للتصوير مع ميسي ؟

صدى البلد

كشف الاتحاد السعودي سر فوز المنتخب أمام الأرجنتين قي الجولة الأولي من بطولة كأس العالم قطر. 

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي فيديو لـ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أثناء شوطي المباراة حيث ظهر غاضبا وهو يعنف اللاعبين بسبب الأداء المتخاذل .

txt

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

وقال ريتشارد للاعبين : يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني أثق فيك.

وأضاف :" هل جئتم للتصوير مع ميسي؟" 


وقال ينارد خلال حديثه: يجب أن تعلمون أنك تستطيعون تحقيق إنجازات تفتخرون بها فيما بعد، وعلى سبيل المثال بعد 20 عامًا، أنتم في كأس العالم، فعليكم أن تبذلوا كل ما لديكم، حتى يراكم في المستقبل أحد الأشخاص في مكان عام أو في الشارع؛ ليخبرك أن قمت منذ سنوات طويلة بمباراة تاريخية ضد الأرجنتين، وكتبت التاريخ.

وتابع: الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون أن تنحني رؤوسكم وأنتم مستسلمين؟، أمامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ وإلا سيفوتكم كل شيء، بعد عشرين عام ستتذكرون هذه المُباراة وأنتم فخورين.

وأتم المدرب الفرنسي :أريد أن اشكركم لأن والدتي عمرها 80 عام لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم.

txt

4 ملايين دولار.. برازيلي جديد يقترب من الانضمام للأهلي

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا، على نظيره منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

موعد مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم


تقام مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم ضد بولندا، يوم السبت القادم، في تمام الثالثة عصرا “بتوقيت القاهرة”، الرابعة مساء بتوقيت “مكة المكرمة”.


أهداف مباراة السعودية والأرجنتين:


احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” لصالح الأرجنتين، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، حولها ليونيل ميسي، قائد التانحو إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

 

وعدل صالح الشهري النتيجة للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، بأحراز هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

 

واصل منتخب السعودية انتفاضته الهجومية، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر  في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

 

بهذه النتيجة صعد منتخب السعودية إلى صدارة المجموعة الثالثة “مؤقتا” برصيد ثلاث نقاط، بينما يتراجع منتخب الأرجنتين للمركز الأخير بدون نقاط


 

مكة المكرمة اتحاد الكرة الاتحاد السعودي كأس العالم السعودية دور المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

موضوعات متعلقة

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

ترشيحاتنا

الكشف عن المحرض على قتل الأسرى الروس بأيدي الأوكرانيين

رضا عبدالعال: التحكيم العنصر الأسوأ في المونديال حتى الآن

جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار

بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

شوبير : رينارد بيفكرني بالجوهري ويجب الاستفادة منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

صاحبة تريند "الفرخة تفك".. تهين ربات البيوت وتسب المتابعين..من هي وما قصتها؟

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ