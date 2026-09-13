رفعت فياض: العام الدراسي الجديد يشهد مزيدا من الانضباط والكتب متاحة من اليوم الأول

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن العام الدراسي الجاري سيشهد مزيدًا من الحضور والانضباط مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين سير العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة داخل المدارس.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة انطلقت أمس السبت في مدارس 12 محافظة، على أن تستكمل اليوم الأحد في باقي المحافظات، بالتزامن مع عودة الطلاب وانتظام العملية التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن جميع الكتب الدراسية ستكون متاحة أمام الطلاب منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، بما يضمن حصولهم على المناهج في الوقت المناسب، وتفادي أي تأخير في وصول الكتب إلى المدارس.

ولفت إلى أن الكتب الدراسية الجديدة الخاصة بنظام البكالوريا المصرية أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع عليها والاستفادة منها.