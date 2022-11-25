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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

صدى البلد

زف العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بشري ساره لجماهير الفريق بشان الفرع الجديد في القاهرة الجديدة.

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عدد من الصور للفرع الجديد وعلق :"الاهلى الكبير الحمد لله  حالا إنارة الشارع الرئيسي المواجه لبوابات النادى الاهلى فرع القاهره الجديدة".

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الخطيب يهنئ لاعبي السلة وجهازهم الفني بالفوز بدوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي 

 

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني وفريق الشباب تحت 16 سنة وجهازهم الفني، بعد الفوز بدوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي.

 وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالأداء الرجولي للاعبي الفريق وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التحية، خاصة أنها العامل المشترك في كل البطولات والإنجازات.. وهي تحرص دائمًا على مساندة فرق النادي في كل الملاعب.

وشدد على تقديره الخاص للروح العالية للاعبين منذ بداية المباراة وحتى اللحظة الأخيرة، وكذلك الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي الذي قام بواجبه على الوجه الأكمل.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته بمستوى فريق الشباب الذي حقق الفوز في المباراتين، وأظهر تفوقًا كبيرًا وظهر لاعبوه بمستوى يطمئننا على المستقبل والمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية.

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 وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية أكبر، خاصة وأن المشوار لا يزال طويلًا وجمهور الأهلي لا يشبع بطولات.. ودائمًا ما ينظر لما هو قادم.. وهذا ما يجب أن يدركه كل فرد في المنظومة الرياضية للنادي.


 

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