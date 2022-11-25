وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

كشف غرم العمري وكيل أعمال ياسر الشهراني نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي تفاصيل إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب.

وأكد غرم العمري في تصريحات تليفزيونيه أن اللاعب أجرى عملية جراحي بنجاح وحالته الآن مستقرة مشددا أنه كان بالإضافة إلى كسر الوجه، كان هناك تهتك في البنكرياس، كما إنه فقد بعض أسنانه، وخضع لعملية جراحية في البنكرياس.

وتابع أن ياسر الشهراني سيحتاج لعملية جراحية أخرى بسبب وجود كسر في محجر العين السفلي.

وأضاف أن ياسر الشهراني سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر بسبب الإصابة

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا، على نظيره منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم



تقام مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم ضد بولندا، يوم السبت القادم، في تمام الثالثة عصرا “بتوقيت القاهرة”، الرابعة مساء بتوقيت “مكة المكرمة”.



أهداف مباراة السعودية والأرجنتين:

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” لصالح الأرجنتين، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، حولها ليونيل ميسي، قائد التانحو إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

وعدل صالح الشهري النتيجة للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، بإحراز هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

واصل منتخب السعودية انتفاضته الهجومية، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

بهذه النتيجة صعد منتخب السعودية إلى صدارة المجموعة الثالثة “مؤقتا” برصيد ثلاث نقاط، بينما يتراجع منتخب الأرجنتين للمركز الأخير بدون نقاط.