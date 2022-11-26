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أخبار البلد

انطلاق فعاليات سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات

صدى البلد


أطلق  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فعاليات الفوج الخامس من سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بمحافظات "مطروح و جنوب سيناء و الفيوم و الشرقية ودمياط" لتدريب المتطوعين من الشباب والفتيات على المشاركة  في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان


وتستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل  1000 شاب وفتاة من المتطوعين طوال فترة فعاليات كل المعسكرات من اجمالى عدد المتطوعين والبالغ عددهم 32 ألف  متطوع على مستوى كافة محافظة الجمهورية ،ويتم تدريبهم على مفهوم استراتيجية العصف  الذهني  والتى تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية، من خلال  تحليل  المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية ،ويتم ربط  هذه الافكار بمشكلة تعاطى المخدرات ،مما يساعد  المتطوعين  فى تنفيذ الانشطة التوعوية بالمدارس بشكل جذاب و إبراز أضرار  تعاطى المخدرات للعمل على زيادة حاجز الرفض  للإدمان لدى طلاب المدارس ،كما تساهم  استراتيجية العصف الذهني في تنمية المهارات العقلية وتساعد المتطوع  في التعرف على مستويات أذهان الطلاب فى تلقى المعلومات كذلك تشجيع الطلاب المبدعين على الاكتشاف والبحث وربط ذلك بمشكلة أضرار تعاطى المخدرات .


وصرحت  السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المعسكرات التدريبية  تهدف إلى زيادة  القدرات المعرفية والمهارية  للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فى مجال خفض الطلب على المخدرات ، حيث يتم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية للبدء للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من الوقوع في براثن الإدمان وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

 

 

 

 

والتقى  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمتطوعين المشاركين فى فاعليات الفوج الخماس من سلسة المعسكرات التدريبية ،مؤكدا على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية  حيث  يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر  من المتطوعين لمشاركتهم فى تنفيد البرامج التوعوية بالمدارس .


كما تتضمن  المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة من المحاضرات وورش عمل لتدريب المتطوعين  وتزويدهم بالمعلومات  حول أبرز أنواع  المواد المخدرة وتأثيرها خاصة المخدرات التخليقية مثل " الشابو  والاستروكس " وأضرارها فى ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطى المخدرات التخلفية وارتكاب الجرائم والحوادث ،كذلك تدريب المتطوعين  على كيفية استخدام المكون المرئي في توعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات ،وعقب انتهاء كل معسكر والذى يضم  مجموعة من المتطوعين من 4 او 5 محافظات ،ويستمر على مدار 3 أيام ،يتم عقد اختبار شفوي وتحريري  للمتطوعين ،لاختيار من اجتازوا الاختبارات  لمشاركتهم فى تنفيذ البرامج التوعوية فى المدارس

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