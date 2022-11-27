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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيقلد أبو العربي|القصة الكاملة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج بالمحلة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، الأحد، من إنقاذ حياة شاب يدعى محمد عابدين، في العقد الثالث من عمره، حال محاولته إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري الضغط العالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بمحاولة شاب إنهاء حياته من أعلى كوبري ضغط عالٍ بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إنقاذ بالتنسيق مع زملائه من الشباب وتم إنزاله. 

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وأفاد شهود عيان بأن الشاب حاول تقليد طريقة "أبو العربي" أثناء محاولته إنهاء حياته من أعلى برج ضغط عالٍ بقرية كفر حجازي بمركز المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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