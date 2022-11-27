خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

تعرض المذيع القطرى الشهير حسن الشهوانى، إلى الإغماء على الهواء أثناء تعليقه على مباراة تونس واستراليا التى أقيمت أمس ضمن مباريات كأس العالم.

وظهر حسن الشهوانى وهو ينقل أجواء مباراة تونس واستراليا، وأثناء ذلك تعرض إلى الإغماء وسقط على الأرض مغشيا عليه.

وتبين أنه تم نقل حسن الشهوانى إلى المستشفى، وإنه كان تعرض إلى إرهاق شديد وهو ما سبب حالة الإغماء.

مذيع تلفاز قطر يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة 💔! pic.twitter.com/iFFEC3MHXH — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 26, 2022

المنتخب التونسى

تلقى منتخب تونس هزيمة على يد نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب نسور قرطاج ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022 رفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

وسجل ميتشيل دوك هدف منتخب أستراليا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وقدم المنتخب التونسي أداء أقل مما قدمه أمام الدنمارك في المباراة الأولى، حيث كان قريبا من تسجيل أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في الفرص التي سنحت لهم في المباراة.

وتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على دكة بدلاء تونس أمام أستراليا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده عند النقطة الثالثة في المركز الثاني، فيما ظل منتخب تونس في المركز الأخير بنقطة وحيدة فقط.