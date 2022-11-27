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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

حسن الشهوانى
حسن الشهوانى

تعرض المذيع القطرى الشهير حسن الشهوانى، إلى الإغماء على الهواء أثناء تعليقه على مباراة تونس واستراليا التى أقيمت أمس ضمن مباريات كأس العالم. 

وظهر حسن الشهوانى وهو ينقل أجواء مباراة تونس واستراليا، وأثناء ذلك تعرض إلى الإغماء وسقط على الأرض مغشيا عليه. 

وتبين أنه تم نقل حسن الشهوانى إلى المستشفى، وإنه كان تعرض إلى إرهاق شديد وهو ما سبب حالة الإغماء. 

المنتخب التونسى 

تلقى منتخب تونس هزيمة على يد نظيره الأسترالي بنتيجة  1-0، في المباراة التي تجمعهما أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب نسور قرطاج ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022 رفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

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وسجل ميتشيل دوك هدف منتخب أستراليا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وقدم المنتخب التونسي أداء أقل مما قدمه أمام الدنمارك في المباراة الأولى، حيث كان قريبا من تسجيل أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في الفرص التي سنحت لهم في المباراة.

وتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على دكة بدلاء تونس أمام أستراليا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده عند النقطة الثالثة في المركز الثاني، فيما ظل منتخب تونس في المركز الأخير بنقطة وحيدة فقط.

حسن الشهوانى المذيع القطرى الشهير حسن الشهوانى المذيع القطرى المذيع حسن الشهوانى Arts Entertainment

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