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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب منتخب تونس السابق: الاتحاد يتدخل في عدم مشاركة علي معلول والجزيري

علي معلول
علي معلول

أكد حسام الحاج نجم منتخب تونس السابق، أن أداء منتخب بلاده أمام استراليا في كأس العالم 2022 كان مخيب لأمال شعبه ومختلف تماما عن المباراة الأولي أمام منتخب الدنمارك .

وأضاف الحاج في تصريحات تليفيزيونية: "علي معلول وسيف الجزيري كانا الخيارات الأفضل للبدء بشكل أساسي في المباراة أمام استراليا لفاعليتهم الهجومية الكبيرة وقدرتهم علي تهديد مرمي الخصم". 

وأكمل: "الجميع في تونس يعلم أن الاتحاد التونسي يتدخل في تشكيل المنتخب والمباراة وبالتالي ظهرنا بالشكل المخيب لآمال الشعب التونسي في المونديال وأضعنا فرصة ذهبية للانتصار. 

وأضاف: الخنيسي لاعب مميز ولكنه ليس المهاجم رقم واحد لتونس لأن سيف الجزيري أفضل، وقبل المونديال كان رقم واحد الآن أصبح رقم ثلاثة بدون سبب واضح، كما أن الخنيسي يلعب في الدوري الكويتي وهو الأقل تنافسية عن الدوري المصري. 

 

واختتم نجم منتخب تونس السابق: كنت اتمني مشاركة معلول وبن رمضان والجزيري في التشكيل أمام أستراليا، لكن ماحدث خطأ فادح في الاختيارات وطريقة لعب المباراة. 

نتيجة مباراة منتخب تونس و استراليا 

تلقى منتخب تونس هزيمة على يد نظيره استراليا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

 

 

منتخب تونس تونس الدنمارك كأس العالم 2022 استراليا

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