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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مراسل تليفزيون قطر يسقط أرضًا على الهواء.. فيديو

كأس العالم
كأس العالم

تعرض أحد مراسلي تلفاز قطر المحلي لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرةً خلال نقل أحداث كأس العالم 2022.

وفوجئ المشاهدون بسقوط مراسل التليفزيون القطري خلال تغطية أحداث مباراة تونس وأستراليا التي أقيمت اليوم السبت بمنافسات مونديال 2022.

وكان المنتخب التونسي قد خسر على يد نظيره الأسترالي بهدف دون رد بمنافسات الجولة الثانية لكأس العالم التي تحتضنها قطر.

ويلعب المنتخب التونسي مباراته القادمة يوم الأربعاء المقبل ضد نظيره الفرنسي.

وتأهل المنتخب الفرنسي رسميًا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على الدنمارك بهدفي مبابي.

 

قطر كأس العالم 2022 مراسل التليفزيون القطري تونس وأستراليا مونديال 2022 المنتخب التونسي المنتخب الفرنسي

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