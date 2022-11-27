بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تظهر فيها بلوك مختلف عن الذى ظهرت به من قبل.

وعلقت شمس الكويتية على الصور : “تفاصيل اللوك الأخير”.. وكشفت عن فريق العمل الذى تتعاون معه.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت حالة من الجدل الواسع بسبب نشرها صورة مع الفنان حسين فهمى خلال تواجدها فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وهو يقبلها.

ونشرت الفنانة شمس الكويتية صورا جديدة لها من ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ظهرت فيها مع المخرج خالد يوسف والذى تتعاون معه في مسلسل “سره باتع”.

وجاءت التعليقات التى تلقتها شمس الكويتية عبارة عن تساؤلات حيث وجه متابع تساؤلا “حسين فهمي ما يشبع بوس ؟”، وقال آخر : “حسين فهمي منورين” لترد شمس على التعليقات بإيموشن ضاحك.

شمس الكويتية ومسلسل سره باتع

وبدأت الفنانة الكويتية شمس تصوير أول مشاهدها فى مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، فى أولى تجاربها التمثيلية بعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم الغناء.

وأعلنت شمس الكويتية على صفحتها الشخصية أنها سوف توقف تصوير مشاهدها فى المسلسل لفترة قليلة بسبب ارتباطها بإحياء حفل العيد الوطنى بدبي، يوم 2 من شهر ديسمبر القادم.

حفل شمس الكويتية

وبدأت شمس فى الترويج للحفل على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام ونشرت البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: منتظراكم حبايب قلبي فى حفلتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لأغلى وأجمل بلد على مسرح دبا الفجيرة بالامارات.

يذكر أن شمس الكويتية جاءت إلى مصر منذ أيام لبدء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد سره باتع مع المخرج خالد يوسف وبالفعل نشرت فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل أمس، حيث بدأت فى تصوير مشاهدها داخل أحد لوكيشنات الرئيسية للمسلسل بصحبة عدد كبير من أبطال العمل.