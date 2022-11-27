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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية بالمرج

صدى البلد

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد رجب سلامة بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 29 نوفمبر لحضور الخبير الاجتماعي.

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صدر القرار  برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

اللجان النوعية 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2324 لسنة 2017 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

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