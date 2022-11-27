بلاغ للنيابة ودعوى طلاق.. زوجة أمام محكمة الأسرة: بيصورني لأصحابه

أقامت فتاة عشرينية دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب بالطلاق وذلك لقيامه بالتشهير بسمعتها، وتسببه في إجهاضها، بعد وضع عقاقير طبية لها دون علمها.

وأكدت (نسرين م.خ) فى دعواها أنها اكتشفت كارثة حقيقية حينما وجدت عقاقير لمنع الحمل فى أحد أدراج الدولاب، وراقبته لأكثر من شهرين كاملين وهو يضع تلك العقاقير فى المشروبات الخاصة بها.

وقالت نسرين إن زوجها اكتشف فى أحد الأيام أنها حامل، فبدأت المشاكل وأصر على عدم اكتمال الجنين، قبل الولادة، حتى جاءت الفاجعة واكتشفت قيامه بتصويرى عارية وإرسالها لأصدقائه مقابل بعض النقود.

وتابعت قائلة: "تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة لبدء التحقيق، وبعدها ذهبت لإقامة دعوى طلاق فى محاكم الأسرة لأتخلص منه ومن كوارثه غير الشرفية".