عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 أيام عسل بس .. فتاة تلاحق زوجها في المحاكم والسبب غريب

صدى البلد

حياة زوجية انتهت قبل نهاية شهر العسل بسبب تدخل الاهالى فى تفاصيلها.. لجأت عشرينية تدعى (رحمة.ر.ك) الى محكمة الأسرة بأكتوبر تشتكى زوجها وأسرته وأنهم قضوا على أحلامها الزوجية قبل بداية شهر العسل، ولذلك فأنها لجأت الى المحاكم لتنهى تلك التجربة الصعبة.

القضاء الإداري تستشير العدل فى دعوى المتضررين من هدم عقارات نزلة السمان

الفتوى تحفظ نزاع الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار أرض

وقالت رحمة فى دعواها:" جوزى ضربنى علقة موت بعد مرور 13 يوما من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، عندما قرر أن ينهال علي ضربا عندما رفض منحه مبلغ 70 ألف الذي منحته لي والدتي أثناء زيارتنا وطلبت مني إيداعه بالبنك في حسابي".

ابتزاز الفتيات.. قصة نصاب سرق حسابات فيس بوك للحصول على المال

أغرب دعوى رد شبكة.. أرسل رسالة لوالدها وهرب بمليون جنيه

وأكدت رحمة:" تقدمت ببلاغ للنيابة ضد جوزى وحماتى الى حبسونى فى البيت بعد ما امى جت زارتنى بيومين لما عرفوا انها حطت الفلوس فى حسابى وقالولى حوليهم لجوزك وسألتهم ليه قالولى علشان هو الى بيصرف على البيت ولازم يزود دخله ولما رفضت بدأوا يضربونى ويحبسونى علشان احولهم".

بسبب الكثافة.. فتوى قضائية تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات


وأشارت الزوجة التى طالبت أيضا بالطلاق للضرر:" ربنا ينتقم منه خدعني وأوهمني بحبه وهو يطمع بأموالي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، ليظهر ذلك بعد 13 يوما من الزواج، ليصارحني برغبته فى تحويل أموالي إلي حسابه، والاستحواذ على الأرباح الشهرية التى أخذتها من والدتي، والتي تتراوح ما بين 60 إلي 100 ألف شهريا، وادخرها بحسابي منذ وفاة والدي واستلامي ميراثي".

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته أمام القضاء


وتابعت الزوجة: " طردني من منزلي واصطحبني الجيران للمستشفي، ورفض العودة له مرة أخرى، وسرق منقولاتي ومصوغاتي بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتي، وادعي أنني سيئة الخلق، بسبب مطالبتي له بأن يتحلي بالرجولة ولا يسرق أموالي".


وأكدت: "أقمت دعوي طلاق للضرر ودعوي تبديد منقولات بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بينا، في ظل إصراره علي إهانة كرامتي وسرقة أموالي، بل خيرني بالعودة له أو تعليقي حال رفضي منحه المال، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

أنهى عقدة البطل.. مبابي يعبر بفرنسا لثمن نهائي المونديال بثنائية في شباك الدنمارك

موضوعات متعلقة

لسوء الشبكة والخدمة.. قرار من المحكمة في دعوى إلغاء ترخيص فودافون مصر

تعرف على كيفية إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى فى 10 خطوات

القضاء الإداري تستشير العدل فى دعوى المتضررين من هدم عقارات نزلة السمان

الفتوى تحفظ نزاع الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار أرض

بسبب الكثافة.. فتوى قضائية تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته أمام القضاء

ترشيحاتنا

أينما يكون | بشرى من الجمارك بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج ..فيديو

ماكرون مغردًا بالعربية : قطر تبذل جهودًا مميزة لإنجاح بطولة كأس العالم

بالدليل.. أحمد موسى يكشف عدم احترام حقوق الإنسان في أوروبا.. فيديو

يحتاج معجزة.. فرص تأهل تونس لدور الـ 16 بكأس العالم

وزير الرياضة: نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم بـ 2030 أو 2034|فيديو

احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

اضطرابات النوم الأبرز.. 4 أسباب للشعور بالتعب المتكرر

علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

هل تطعيم الأنفلونزا يحمي من أدوار البرد الموسمية؟.. طبيب يكشف مفاجأة

فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

قرارات عاجلة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس | تفاصيل

أبرزهم منة شلبي وأنغام.. أزمات الفنانين على مدار شهرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ