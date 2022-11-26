10 أيام عسل بس .. فتاة تلاحق زوجها في المحاكم والسبب غريب

حياة زوجية انتهت قبل نهاية شهر العسل بسبب تدخل الاهالى فى تفاصيلها.. لجأت عشرينية تدعى (رحمة.ر.ك) الى محكمة الأسرة بأكتوبر تشتكى زوجها وأسرته وأنهم قضوا على أحلامها الزوجية قبل بداية شهر العسل، ولذلك فأنها لجأت الى المحاكم لتنهى تلك التجربة الصعبة.

وقالت رحمة فى دعواها:" جوزى ضربنى علقة موت بعد مرور 13 يوما من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، عندما قرر أن ينهال علي ضربا عندما رفض منحه مبلغ 70 ألف الذي منحته لي والدتي أثناء زيارتنا وطلبت مني إيداعه بالبنك في حسابي".

وأكدت رحمة:" تقدمت ببلاغ للنيابة ضد جوزى وحماتى الى حبسونى فى البيت بعد ما امى جت زارتنى بيومين لما عرفوا انها حطت الفلوس فى حسابى وقالولى حوليهم لجوزك وسألتهم ليه قالولى علشان هو الى بيصرف على البيت ولازم يزود دخله ولما رفضت بدأوا يضربونى ويحبسونى علشان احولهم".



وأشارت الزوجة التى طالبت أيضا بالطلاق للضرر:" ربنا ينتقم منه خدعني وأوهمني بحبه وهو يطمع بأموالي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، ليظهر ذلك بعد 13 يوما من الزواج، ليصارحني برغبته فى تحويل أموالي إلي حسابه، والاستحواذ على الأرباح الشهرية التى أخذتها من والدتي، والتي تتراوح ما بين 60 إلي 100 ألف شهريا، وادخرها بحسابي منذ وفاة والدي واستلامي ميراثي".



وتابعت الزوجة: " طردني من منزلي واصطحبني الجيران للمستشفي، ورفض العودة له مرة أخرى، وسرق منقولاتي ومصوغاتي بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتي، وادعي أنني سيئة الخلق، بسبب مطالبتي له بأن يتحلي بالرجولة ولا يسرق أموالي".



وأكدت: "أقمت دعوي طلاق للضرر ودعوي تبديد منقولات بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بينا، في ظل إصراره علي إهانة كرامتي وسرقة أموالي، بل خيرني بالعودة له أو تعليقي حال رفضي منحه المال، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه".