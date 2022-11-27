عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة الماجستير والدكتوراة

القضاء الإداري: عدم قبول دعوي تعيين أوائل الخريجين

حملة الماجستير والدكتوراة
حملة الماجستير والدكتوراة

قضت  الدائرة الأولي بـ محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل  أوائل الخريجين و حملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.

10 أيام عسل بس .. فتاة تلاحق زوجها في المحاكم والسبب غريب

لسوء الشبكة والخدمة.. قرار من المحكمة في دعوى إلغاء ترخيص فودافون مصر

واختصمت الدعوى، المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

تعرف على كيفية إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى فى 10 خطوات

القضاء الإداري تستشير العدل فى دعوى المتضررين من هدم عقارات نزلة السمان

واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته أمام القضاء

يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.

اوائل الخريجين حملة الماجستير القضاء الادارى مجلس الدولة الدكتوراه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

موضوعات متعلقة

10 أيام عسل بس .. فتاة تلاحق زوجها في المحاكم والسبب غريب

لسوء الشبكة والخدمة.. قرار من المحكمة في دعوى إلغاء ترخيص فودافون مصر

تعرف على كيفية إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى فى 10 خطوات

القضاء الإداري تستشير العدل فى دعوى المتضررين من هدم عقارات نزلة السمان

الفتوى تحفظ نزاع الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار أرض

بسبب الكثافة.. فتوى قضائية تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

ترشيحاتنا

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

استولى على 465 ألف جنيه من المواطنين|مستريح سوهاج يواجه الحبس 7 سنوات

كيفية توزيع لحم العقيقة والنذر.. الإفتاء تصحح أخطاء شائعة تبطل الثواب

الحصة بـ 700 جنيه.. مافيا الدروس الخصوصية تنهش جيوب الأسر.. من ينقذهم؟

القضاء الإداري: عدم قبول دعوي تعيين أوائل الخريجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

فيديو

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ