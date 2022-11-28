خلص عليه بسب خلافات .. حبس شخص لاتهامه بقتل زميله في روض الفرج

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل زميله بعدة طعنات في روض الفرج.

وكان تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من أحد المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

مشادة كلامية

على الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق "توك توك" آخر ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم إستهدافه وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.