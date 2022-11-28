طارق الأدور: حارس الكاميرون اُستبعد من المونديال لكثرة المشاكل مع زملائه

علق الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، على استبعاد الاتحاد الكاميروني الحارس أندريه أونانا من معسكر كأس العالم 2022، قبل ساعات من مواجهة صربيا.

وقال الأدور، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي جهة محترمة تأخذ القرار التأديبي حتى لو كانت المباراة نهائي كأس العالم".

وأشار: "أونانا حارس مرمى ممتاز، لكنه كثير المشاكل مع زملائه، ولما يحس بنفسه بيرتكب أخطاء"، متابعا: "إذا أكملت الكاميرون في كأس العالم سيكون ما حدث درسا بالنسبة للحارس أندريه أونانا".

