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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الأدور: حارس الكاميرون اُستبعد من المونديال لكثرة المشاكل مع زملائه

الحارس أندريه أونانا
الحارس أندريه أونانا

علق الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، على استبعاد  الاتحاد الكاميروني الحارس أندريه أونانا من معسكر كأس العالم 2022، قبل ساعات من مواجهة صربيا.

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وقال  الأدور، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي جهة محترمة تأخذ القرار التأديبي حتى لو كانت المباراة نهائي كأس العالم".

وأشار: "أونانا حارس مرمى ممتاز، لكنه كثير المشاكل مع زملائه، ولما يحس بنفسه بيرتكب أخطاء"، متابعا: "إذا أكملت الكاميرون في كأس العالم سيكون ما حدث درسا بالنسبة للحارس أندريه أونانا".
 

طارق الأدور الدكتور طارق الأدور الاتحاد الكاميروني الحارس أندريه أونانا كأس العالم

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