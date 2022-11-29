استمرت لدقائق .. الدفع بسيارات الإنقاذ السريع لسحب مياه الأمطار من الشوارع بأسيوط

دفعت إدارة الإنقاذ السريع بمحافظة أسيوط صباح اليوم الثلاثاء بسيارات لسحب مياه الأمطار من الإنفاق والأماكن المنخفضة التي شهدت تجمع لمياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم على أماكن متفرقة بمختلف مراكز المحافظة .

وكانت محافظة أسيوط شهدت فجر اليوم هطول أمطار متوسطة بأماكن متفرقة بمختلف مراكز المحافظة مما أدى إلى تجمعات لمياه الأمطار بالأنفاق ومطالع الكباري .

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط انه بالمتابعة لحالة الطقس شهدت محافظة أسيوط الساعة 4:15 فجرا أمطار خفيفة على بعض المراكز والقرى وحي شرق وغرب مدينة أسيوط واستمرت لدقائق معدودة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد اجتماعًا مكبرًا بديوان عام المحافظة - الموقف التعبوي واستعداد جميع القطاعات التفنيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الشتاء واحتمالية سقوط أمطار أو سيول ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار أو حدوث سيول تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن

حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التعبوي لكافة القطاعات ومدى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء أو سقوط أمطار أو حدوث سيول وعرض لكيفية التعامل مع الازمة بالتنسيق مع كافة الجهات فضلًا عن التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة الجهازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ مطالبًا بإستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريًا من القمامة والأتربة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين ووضع خطة للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار موجهًا وكيل وزارة الموارد المائية والري بإستمرار مراجعة ومتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وسدود الاعاقة وأن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد تام لأية تقلبات جوية ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أية أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.

كما كلف محافظ أسيوط مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتجهيز المعدات والمولدات الاحتياطية لروافع وطلمبات الشفط لسحب المياه من التجمعات مع جاهزية فرق التطهير ومتابعة المحطات بجميع مواقع العمل ووضع خطط للتعاون بين الهيئات المختلفة وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والتي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

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