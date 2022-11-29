عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو|الأرصاد تُعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. موجة ارتفاعات تجتاح سوق الذهب.. والصحة توجه تحذيرً عاجلًا بشأن المضادات الحيوية

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال لتقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

تصل لـ10 درجات وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم على تلك المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29-11-2022

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية رشا مجدي وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 29-11-2022.
 

موجة ارتفاعات تضرب سوق الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر.. وعيار 21 مفاجأة

قدَّمت الإعلامية رشا مجدي تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 -11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

الحرمان من الرضاعة الطبيعية.. طبيب يوضح حالات تزيد فيها خطورة الفيروس المخلوي


قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن الفيروس المخلوي التنفسي زادت شهرته حاليًا ولكنه فيروس قديم يوجد منذ أمد طويل، متابعًا انه تم اكتشافه للمرة الأولى في القردة وكان في صورة نزلة برد، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يصيب كل عام نحو 64 مليونا، عند عمر سنة  70% من أطفال العالم يصابون وعند عمر سنتين  100% من أطفال العالم قد أصيبوا.

اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: نبحث عن المناطق الأكثر استحقاقا لتوفير احتياجات سكانها

قال محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اللجنة تضم العديد من المتطوعين الذين يتميزون بالهدوء وحسن التعامل مع المرضى والتفهم، متابعا: إعداد القوافل يتطلب تحضيرات خاصة.

وأضاف"محمد شعبان" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اللجنة تمتلك مجموعة من التنفيذيين مخصصين لإعداد القوافل الطبية، من أجل استطلاع وتحديد الأماكن المستحقة.
 

 

تتسبب في وفاة 10 ملايين مواطن.. الصحة تحذر من المضادات الحيوية

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

وأضاف "حسام عبد الغفار" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات ..تفاصيل
 

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

 

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.
 

10900 جنيه.. التأمينات توضح الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من يناير المقبل
 

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات، إن هناك عنصرين يؤثرن على قيمة المعاش، أولهما قيمة المرتب الذي شارك به في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد الراتب، سيكون المعاش أفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات ستتحسن قيمة المعاش.

300 جنيه.. التأمينات: منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات، إن هناك عنصرين يؤثرن على قيمة المعاش، أولهما قيمة المرتب الذي شارك به في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد الراتب، سيكون المعاش أفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات ستتحسن قيمة المعاش.


لأول مرة منذ 40 عاما.. ثوران أكبر بركان في العالم|فيديو
 

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يرصد لقطات لـ ثوران أكبر بركان في العالم، والذي ثار لأول مرة منذ 40 عاماً، وقالت السلطات الأمريكية إن أكبر بركان نشط في العالم في هاواي، والذي يسمى ماونا لوا، ثار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، فيما أعلنت طواقم الطوارئ حالة التأهب.
 

حالة الطقس الطقس أسعار العملات الأرصاد الجوية الفيروس المخلوي التنفسي الفيروس المخلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

سريع الانتشار.. الصحة تحذر من الاختلاط مع المصابين بالفيروس المخلوي

موقف صارم.. تحذير شديد اللهجة من روسيا بشأن سقف أسعار النفط

مباراة الوداع.. تشكيل قطر ضد هولندا بكأس العالم 2022

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

بكين تتحرك عسكريا ضد أمريكا في بحر الصين الجنوبي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ