نشرة التوك شو|الأرصاد تُعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. موجة ارتفاعات تجتاح سوق الذهب.. والصحة توجه تحذيرً عاجلًا بشأن المضادات الحيوية

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال لتقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



تصل لـ10 درجات وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم على تلك المحافظات



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29-11-2022



عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية رشا مجدي وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 29-11-2022.



موجة ارتفاعات تضرب سوق الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر.. وعيار 21 مفاجأة



قدَّمت الإعلامية رشا مجدي تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 -11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



الحرمان من الرضاعة الطبيعية.. طبيب يوضح حالات تزيد فيها خطورة الفيروس المخلوي





قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن الفيروس المخلوي التنفسي زادت شهرته حاليًا ولكنه فيروس قديم يوجد منذ أمد طويل، متابعًا انه تم اكتشافه للمرة الأولى في القردة وكان في صورة نزلة برد، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يصيب كل عام نحو 64 مليونا، عند عمر سنة 70% من أطفال العالم يصابون وعند عمر سنتين 100% من أطفال العالم قد أصيبوا.



اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: نبحث عن المناطق الأكثر استحقاقا لتوفير احتياجات سكانها



قال محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اللجنة تضم العديد من المتطوعين الذين يتميزون بالهدوء وحسن التعامل مع المرضى والتفهم، متابعا: إعداد القوافل يتطلب تحضيرات خاصة.

وأضاف"محمد شعبان" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اللجنة تمتلك مجموعة من التنفيذيين مخصصين لإعداد القوافل الطبية، من أجل استطلاع وتحديد الأماكن المستحقة.



تتسبب في وفاة 10 ملايين مواطن.. الصحة تحذر من المضادات الحيوية



قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

وأضاف "حسام عبد الغفار" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.



أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات ..تفاصيل



قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.



10900 جنيه.. التأمينات توضح الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من يناير المقبل



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات، إن هناك عنصرين يؤثرن على قيمة المعاش، أولهما قيمة المرتب الذي شارك به في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد الراتب، سيكون المعاش أفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات ستتحسن قيمة المعاش.



300 جنيه.. التأمينات: منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات، إن هناك عنصرين يؤثرن على قيمة المعاش، أولهما قيمة المرتب الذي شارك به في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد الراتب، سيكون المعاش أفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات ستتحسن قيمة المعاش.





لأول مرة منذ 40 عاما.. ثوران أكبر بركان في العالم|فيديو



عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يرصد لقطات لـ ثوران أكبر بركان في العالم، والذي ثار لأول مرة منذ 40 عاماً، وقالت السلطات الأمريكية إن أكبر بركان نشط في العالم في هاواي، والذي يسمى ماونا لوا، ثار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، فيما أعلنت طواقم الطوارئ حالة التأهب.

