10900 جنيه.. التأمينات توضح الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من يناير المقبل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات، إن هناك عنصرين يؤثرن على قيمة المعاش، أولهما قيمة المرتب الذي شارك به في نظام التأمينات، ثانيها مدة الاشتراك، وكلما زاد الراتب، سيكون المعاش أفضل، وكلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات ستتحسن قيمة المعاش.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى: “نعمل في محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي منذ عام 2019 عندما صدر قانون المعاشات الجديد، قمنا بوضع آليات جديدة، كما خصصنا حدا أدنى وحدا أقصى يشترك به المواطن في نظام التأمينات”.

وتابع:"منذ 1 يناير 2020 ومع بداية قانون المعاشات، أصبح الحد الأدنى 1000 جنيه ونزيده في شهر يناير من كل عام، وذلك في حدود الـ15%، وفي يناير المقبل، سيكون الحد الأدنى 1700 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف و900 جنيه".

وأكمل: "نظمنا آلية لزيادة هذه الحدود بما يضمن الوصول إلى المرتبات الحقيقية التي يقبضها المؤمن عليهم، حتى نبدأ في إجراء عملية الخصم من هذه المرتبات ونحسن معاشاتهم".