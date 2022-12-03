تنفيذ 8 قرارات إزالة للإشغالات والتعديات في أسوان.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى شمال أسوان بإزالة الأكشاك والكرفانات المخالفة بشارع بورسعيد بإجمالى 6 قرارات ، بجانب رفع ونقل سيارات بعض الشركات من الشوارع لما كانت تسببه من إعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات ، وكذا رفع إشغالات بنطاق حى شرق بمدخل منطقة الإصلاح البحرية للعمل على إضفاء الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى إزالة فى المهد بناحية عزبة رؤوف التابعة لقرية كفور كوم أمبو بمساحة 350 م2 تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بمراكز ومدن أسوان وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة على مدار يومين .

جهود المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد بنطاق حى الصداقة الجديدة بإشراف من مصطفى جمعه رئيس الحى عبارة عن أساسات لمبانى من الطوب الأبيض والدبش على مساحة 2000 م2 ، وتم مصادرة الأدوات المستخدمة فى أعمال البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

وأعلنت محافظة أسوان عن فتح باب التسجيل فى اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعام 2022 / 2023 وذلك لمرحلة البراعم فى رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل" وفى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

أنشطة متنوعة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات مع دعم ورعاية المواهب من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أهمية ودور ذلك فى إستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لهذه الفئات وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

وأكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يهدف إلى إكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.