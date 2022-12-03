عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 8 قرارات إزالة للإشغالات والتعديات في أسوان.. صور

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى شمال أسوان بإزالة الأكشاك والكرفانات المخالفة بشارع بورسعيد بإجمالى 6 قرارات ، بجانب رفع ونقل سيارات بعض الشركات من الشوارع لما كانت تسببه من إعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات ، وكذا رفع إشغالات بنطاق حى شرق بمدخل منطقة الإصلاح البحرية للعمل على إضفاء الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى إزالة فى المهد بناحية عزبة رؤوف التابعة لقرية كفور كوم أمبو بمساحة 350 م2 تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بمراكز ومدن أسوان وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة على مدار يومين .

تعليم أسوان: اجتماع للاهتمام بالتنمية المهنية للكوادر التعليمية

تعليم أسوان: منع جمع أي تبرعات مالية لتصوير أوراق للامتحانات

جهود المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد بنطاق حى الصداقة الجديدة بإشراف من مصطفى جمعه رئيس الحى عبارة عن أساسات لمبانى من الطوب الأبيض والدبش على مساحة 2000 م2 ، وتم مصادرة الأدوات المستخدمة فى أعمال البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

وأعلنت محافظة أسوان عن فتح باب التسجيل فى اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعام 2022 / 2023 وذلك لمرحلة البراعم فى رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل" وفى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

محافظ أسوان يوجه بتقديم كافة التسهيلات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الحجز بحرى بإدفو

أنشطة متنوعة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات مع دعم ورعاية المواهب من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أهمية ودور ذلك فى إستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لهذه الفئات وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

وأكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يهدف إلى إكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان: اجتماع للاهتمام بالتنمية المهنية للكوادر التعليمية

ترشيحاتنا

فتح باب التقدم للترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية| اعرف الشروط

خلال كأس العالم.. 8000 جندي أمريكي في قطر لهذا السبب

رغم اشتعال الأوضاع منذ شهور| مظاهرات نادرة تشهدها إيران لأول مرة.. ما القصة؟

خاص لمستحقي معاشات ديسمبر.. إجراءات من التأمين لتيسير الصرف والبريد ينفي التأجيل

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

هزار.. أول رد من طالب واقعة إجابة امتحان ميدتيرم في جامعة حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. تحذير من رسومات الحنة على الجلد

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

فيديو

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

الدولار بكام ومفاجأة في أسعار الذهب.. تغطية خاصة

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة.. تغطية خاصة

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ