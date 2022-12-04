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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتابعه الملايين.. ممثل إسباني شهير يروج للسياحة من احتفالية بالأهرامات.. صور

أرون بايبر Aaron
أرون بايبر Aaron Piper في احتفالية DIOR  بالأهرمات

أثارت مجموعة من الصور الترويجية للسياحة المصرية والتي نشرها الممثل الإسباني الشهير بطل المسلسل الدرامي «Elite» أرون بايبر Aaron Piper اهتمام واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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التقط أرون بايبر Aaron Piper مجموعة من الصور المختلفة  أثناء مشاركته في حفل الأزياء لمجموعة الرجال من دار الأزياء الفرنسية العالمية “ديور” -خريف وشتاء 2023- في المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة بمصر

ونشر أرون بايبر Aaron Piper مجموعة متنوعة من الصور على مدار الساعات القليلة الماضية أثناء مشاركته بعرض أزياء  DIOR عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» حيث يتابعه ما يزيد عن 13 مليون شخصا. 

أرون بايبر Aaron Piper

أرون بايبر في احتفالية DIOR  بالأهرمات

شملت الصور التي نشرها  الممثل الإسباني Aaron Piper والذي شبه الكثيرون عبر السوشيال ميديا ملامحه بأنها “مصرية” صورا من عرض أزياء ديور الذي أقيم مساء أمس السبت في منطقة الأهرمات، إضافة إلى صور من منقطة الأهرمات بالجيزة صباحا، وكذلك من الشوراع والمحال الشعبية التي لفتت انتباه. 


أرون بايبر Aaron Piper ‏ممثل إسباني الأصل ولد في 29 مارس عام 1997  في برلين في ألمانيا، لكنه نشأ في إسبانيا حيث انتقل مع والديه في سن الخامسة، درس الدراما والسينما، واشتهر بدوره أندر في مسلسل دراما مراهقين «Elite» من تأليف وإخراج كارلوس مونتيرو وداريو مادرونا، ويتابعه عبر تطبيق “انستجرام أكثر من 13 مليون شخصا”. 

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  
يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  
يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  
يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  

 

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  

 

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  
يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  

 

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  
يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات  

 

أرون بايبر احتفالية DIOR أهرامات الجيزة مصر Elite Aaron Piper ديور

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