يتابعه الملايين.. ممثل إسباني شهير يروج للسياحة من احتفالية بالأهرامات.. صور

أثارت مجموعة من الصور الترويجية للسياحة المصرية والتي نشرها الممثل الإسباني الشهير بطل المسلسل الدرامي «Elite» أرون بايبر Aaron Piper اهتمام واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التقط أرون بايبر Aaron Piper مجموعة من الصور المختلفة أثناء مشاركته في حفل الأزياء لمجموعة الرجال من دار الأزياء الفرنسية العالمية “ديور” -خريف وشتاء 2023- في المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة بمصر.

ونشر أرون بايبر Aaron Piper مجموعة متنوعة من الصور على مدار الساعات القليلة الماضية أثناء مشاركته بعرض أزياء DIOR عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» حيث يتابعه ما يزيد عن 13 مليون شخصا.

أرون بايبر Aaron Piper

أرون بايبر في احتفالية DIOR بالأهرمات

شملت الصور التي نشرها الممثل الإسباني Aaron Piper والذي شبه الكثيرون عبر السوشيال ميديا ملامحه بأنها “مصرية” صورا من عرض أزياء ديور الذي أقيم مساء أمس السبت في منطقة الأهرمات، إضافة إلى صور من منقطة الأهرمات بالجيزة صباحا، وكذلك من الشوراع والمحال الشعبية التي لفتت انتباه.



أرون بايبر Aaron Piper ‏ممثل إسباني الأصل ولد في 29 مارس عام 1997 في برلين في ألمانيا، لكنه نشأ في إسبانيا حيث انتقل مع والديه في سن الخامسة، درس الدراما والسينما، واشتهر بدوره أندر في مسلسل دراما مراهقين «Elite» من تأليف وإخراج كارلوس مونتيرو وداريو مادرونا، ويتابعه عبر تطبيق “انستجرام أكثر من 13 مليون شخصا”.

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات

يتابعه ملايين..ممثل إسباني شهير يروج للسياحة أثناء مشاركته في احتفالية ديور بالأهرمات