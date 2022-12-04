معشوق البنات.. النجم الكوري أو سيهون يلقي كلمة تحت سفح الأهرامات بحفل dior|فيديو

ظهر الممثل الكوري الجنوبي أو سيهون في منطقة الأهرامات بالجيزة خلال الحفل بيت الأزياء الفرنسي dior لعرض الإصدار الجديد للشتاء.

ونشر الممثل الكوري الشهير وسفير العلامة التجارية dior في العالم شريط فيديو وهو يعلن مشاركته في الحدث وفي خلفيته أهرامات الجيزة.

وتجتمع العشرات من الفتيات أمام قاعات مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة، في انتظار وصول نجم الغناء الكوري الشهير، تشا اون وو، عضو فريق استرو الغنائي، في مظاهرة حب له وذلك لمشاركته في عرض أزياء dior.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تظهر وجود أعداد كبيرة من الفتيات اللاتي تجمعن منذ الصباح الباكر لاستقبال تشا اون وو عضو فرقة ASTRO.

ومنذ نهاية عام 2019 بدأ التعاون بين سيهون وماركة ديور، وتوقع الكثيرون ان يُمنح لقبًا تكريميًا من دار الأزياء الفرنسية. في الأمس، أعلنت ديور رسميًا عن أن سيهون من EXO سيتقلد منصب السفير العالمي لها.

قامت ديور باستخدام عدة أسطرٍ لوصف حضور سيهون في عرض أزياء ديور للرجال لخريف عام 2022، إضافةً الى وصفه بعدة كلمات: “المغني، الممثل، والسفير العالمي لديور اوه سيهون”.

وولد تشا أونو في 30 مارس 1997 في جونبو، بمقاطعة جيونجي، والتحق بمدرسة «ساري» الإعدادية، ثم مدرسة ساري الثانوية، وتخرج في مدرسة هانليم للفنون المتعددة عام 2016.

عمل تشا ان وو كممثل وعضو في فرقة ASTRO الموسيقية، حيث ظهر لأول مرة كعضو في فرقة الفتيان ASTRO في عام 2016، مع Moonbin و MJ و Jinjin و Rocky و Yoon Sanha.



وفي مجال التمثيل، قام Cha Eunwoo أيضًا بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية سواء على صعيد السينما أو الدراما، آخرها مشاركته في فيلم الشاشة الكبيرة ”ديسيبل” مع Lee Jong Suk cs.

وشهدت منطقة الأهرامات حفل عرض الأزياء الشتوية لموسم 2022-2023 للماركة الفرنسية ديور Dior المقام تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من المشاهير والفنانين العالميين وعدد من عارضي الأزياء.