عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معشوق البنات.. النجم الكوري أو سيهون يلقي كلمة تحت سفح الأهرامات بحفل dior|فيديو

أو سيهون في الأهرامات
أو سيهون في الأهرامات

ظهر الممثل الكوري الجنوبي أو سيهون في منطقة الأهرامات بالجيزة خلال الحفل بيت الأزياء الفرنسي dior لعرض الإصدار الجديد للشتاء.

ونشر الممثل الكوري الشهير وسفير العلامة التجارية dior في العالم شريط فيديو وهو يعلن مشاركته في الحدث وفي خلفيته أهرامات الجيزة.

وتجتمع العشرات من الفتيات أمام قاعات مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة، في انتظار وصول نجم الغناء الكوري الشهير، تشا اون وو، عضو فريق استرو الغنائي، في مظاهرة حب له وذلك لمشاركته في عرض أزياء dior.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تظهر وجود أعداد كبيرة من الفتيات اللاتي تجمعن منذ الصباح الباكر لاستقبال تشا اون وو عضو فرقة ASTRO.

ومنذ نهاية عام 2019 بدأ التعاون بين سيهون وماركة ديور، وتوقع الكثيرون ان يُمنح لقبًا تكريميًا من دار الأزياء الفرنسية. في الأمس، أعلنت ديور رسميًا عن أن سيهون من EXO سيتقلد منصب السفير العالمي لها.

قامت ديور باستخدام عدة أسطرٍ لوصف حضور سيهون في عرض أزياء ديور للرجال لخريف عام 2022، إضافةً الى وصفه بعدة كلمات: “المغني، الممثل، والسفير العالمي لديور اوه سيهون”.

وولد تشا أونو في 30 مارس 1997 في جونبو، بمقاطعة جيونجي، والتحق بمدرسة «ساري» الإعدادية، ثم مدرسة ساري الثانوية، وتخرج في مدرسة هانليم للفنون المتعددة عام 2016.

عمل تشا ان وو كممثل وعضو في فرقة ASTRO الموسيقية، حيث ظهر لأول مرة كعضو في فرقة الفتيان ASTRO في عام 2016، مع Moonbin و MJ و Jinjin و Rocky و Yoon Sanha.


وفي مجال التمثيل، قام Cha Eunwoo أيضًا بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية سواء على صعيد السينما أو الدراما، آخرها مشاركته في فيلم الشاشة الكبيرة ”ديسيبل” مع Lee Jong Suk cs.

وشهدت منطقة الأهرامات حفل عرض الأزياء الشتوية لموسم 2022-2023 للماركة الفرنسية ديور Dior المقام تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من المشاهير والفنانين العالميين وعدد من عارضي الأزياء.

 

مطار القاهرة الدولي أهرامات الجيزة تشا اون وو أو سيهون DIOR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

آبل تطلق تحديث iOS 16.1.2 بميزات جبارة.. وهذه خطوات تثبيته

إيران تعتقل 115 من أفراد الجيش بسبب دعمهم المظاهرات

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة بقطاع غزة

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

معشوق البنات.. النجم الكوري أو سيهون يلقي كلمة تحت سفح الأهرامات بحفل dior|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ