انبهار عالمي بحفل Dior عند سفح الأهرامات.. صور

جذب عرض دار الأزياء الفرنسية "Dior" عند سفح الأهرامات المصرية أنظار العالم إلى مصر خلال الساعات الماضية، بداية من التنظيم إلى الحضور من المشاهير العرب والأجانب.

أقيم عرض الأزياء لـ Dior لمجموعة خريف وشتاء 2022- 2023 وسط انبهار الحضور من الفنانين والمشاهير ورواد صناعة الموضة والآزياء في العالم.

أظهر الحفل الضخم عراقة الحضارة المصرية القديمة، واعتمد القائمون على الحفل على عنصر الإبهار من خلال الإضاءة المتلألئة التي زينت الأهرامات الثلاثة حتى منصة العرض.

كما تصدر الحفل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر داخل مصر وخارجها، وتم تداول العديد من الصور التي تظهر فخامة حفل الأزياء الرائع، مصحوبة بتعليقات عربية وأجنبية معبرة عن انبهارها بالحدث الأسطوري.

وكان من أبرز الحضور في حفل Dior نجم هوليود روبرت باترسون، والنجم الكوري تشا أونو.