عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير فرعه بالمحافظة.. بروتوكول تعاون بين مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل عميد معهد التكنولوجيا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد بمكتبه الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه ، و الدكتور  عصام سيد فرج خليفة  وكيل المعهد لشؤون البيئة، والدكتور سيد هارون جمعه عميد فرع المعهد التكنولوجي بمرسى مطروح، والدكتور سيد إبراهيم نائب مشرف الفرع بمطروح.

مناطق حرة واستثمارات جديدة في مطروح..تعرف عليها

التفاصيل الكاملة لتحطم أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نقل فى مطروح

يأتي ذلك في اطار  استكمال تنفيذ برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد  لمدة ثلاث سنوات من أجل إعادة تأهيل فرع المعهد بمطروح لتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة . 

وجه محافظ مطروح للمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالانتهاء من مقايسة رفع كفاءة مبانى المعهد بمطروح، كما وجه بالتنسيق مع اسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح لاستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد خلال نصف العام الثانى مع بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المعهد بمطروح للتيسير على  طلاب المعهد أبناء المحافظة. 

يأتى ذلك في إطار التعاون  بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة الى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين  بالاضافة إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بنقل في مطروح

ننشر.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بنقل فى مطروح

11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

مصرع وإصابة 28 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين فى مطروح

لم ينجو أحد.. تفاصيل حادث انقلاب سيارة بأسرة كاملة في مطروح

على مياه الأمطار.. صحراء مطروح تجود بأفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج الأمراض

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات معهد تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

بقرار محكمة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير للمستشفى لإجراء فحوصات عاجلة

موضوعات متعلقة

مناطق حرة واستثمارات جديدة في مطروح..تعرف عليها

تشكيل لجنة لمراجعة التنسيق بين كافة الجهات لتوصيل البنية التحتية بمطروح

محافظ مطروح يوافق على إنشاء وحدة للتواصل مع المعلمين

التفاصيل الكاملة لتحطم أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نقل فى مطروح

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بنقل في مطروح

ننشر.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بنقل فى مطروح

11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

مصرع وإصابة 28 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين فى مطروح

ترشيحاتنا

بايدن يتراجع عن تهديد السعودية بمراجعة تقييم العلاقات بعد قرار خفض إنتاج النفط

النيابة تستدعي مدير مستشفى قويسنا المركزي وأطراف واقعة التعدي على الممرضين والعاملين به

مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا

مش هنسكت.. التعليم العالي تعلن الحرب على الكيانات الوهمية.. تفاصيل

في 12 دولة.. استهداف بعثات أوكرانيا الدبلوماسية بطرود دموية

حالات استثناء الأبناء من شرط السن لاستحقاق معاش الوالد وفقا للقانون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق شهى .. طريقة عمل محشي الطماطم بالبقسماط

قالها بنفسه.. التفاصيل الكاملة لحالة مفيد فوزي فى أواخر أيامه

لهذا السبب .. يختار الناموس بعض الأشخاص ويلدغهم أكثر من غيرهم

أخيرا ظهرت.. الصور الأولى للأتوبيس الترددي بديل الميكروباص على الدائري.. ومواعيد عملها

فيديو

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

توقعات بوصول الجرام لـ 2000 جنيه.. إلى أين يتجه الذهب؟

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ