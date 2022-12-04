لتطوير فرعه بالمحافظة.. بروتوكول تعاون بين مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد بمكتبه الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه ، و الدكتور عصام سيد فرج خليفة وكيل المعهد لشؤون البيئة، والدكتور سيد هارون جمعه عميد فرع المعهد التكنولوجي بمرسى مطروح، والدكتور سيد إبراهيم نائب مشرف الفرع بمطروح.

يأتي ذلك في اطار استكمال تنفيذ برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد لمدة ثلاث سنوات من أجل إعادة تأهيل فرع المعهد بمطروح لتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة .

وجه محافظ مطروح للمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالانتهاء من مقايسة رفع كفاءة مبانى المعهد بمطروح، كما وجه بالتنسيق مع اسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح لاستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد خلال نصف العام الثانى مع بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المعهد بمطروح للتيسير على طلاب المعهد أبناء المحافظة.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة الى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين بالاضافة إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.