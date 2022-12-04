عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مطروح

انتخابات جامعة مطروح
انتخابات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد ، إجراء الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

لتطوير فرعه بالمحافظة.. بروتوكول تعاون بين مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

مناطق حرة واستثمارات جديدة في مطروح..تعرف عليها

وأكد رئيس جامعة مطروح، على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية، مضيفًا أنها تعمل على  صقل شخصيتهم وزيادة الوعي الثقافي لديهم، كما أنها تساهم في تأهليه لممارسة العمل العام لخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أنه من المقرر أن تكون انتخابات الإعادة غدًا الإثنين 5 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

تشكيل لجنة لمراجعة التنسيق بين كافة الجهات لتوصيل البنية التحتية بمطروح

محافظ مطروح يوافق على إنشاء وحدة للتواصل مع المعلمين

التفاصيل الكاملة لتحطم أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نقل فى مطروح

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بنقل في مطروح

ننشر.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بنقل فى مطروح

11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

مصرع وإصابة 28 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين فى مطروح

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

هدية صعيدية للمغرب| شاب مصري يخطف الأضواء في المونديال.. وفيفا يعلق

موضوعات متعلقة

جمعية رسالة تنظم قوافل طبية بمدن براني والنجيلة بمطروح

لتطوير فرعه بالمحافظة.. بروتوكول تعاون بين مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

مناطق حرة واستثمارات جديدة في مطروح..تعرف عليها

تشكيل لجنة لمراجعة التنسيق بين كافة الجهات لتوصيل البنية التحتية بمطروح

محافظ مطروح يوافق على إنشاء وحدة للتواصل مع المعلمين

التفاصيل الكاملة لتحطم أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نقل فى مطروح

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بنقل في مطروح

ننشر.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بنقل فى مطروح

ترشيحاتنا

بايدن يتراجع عن تهديد السعودية بمراجعة تقييم العلاقات بعد قرار خفض إنتاج النفط

النيابة تستدعي مدير مستشفى قويسنا المركزي وأطراف واقعة التعدي على الممرضين والعاملين به

مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا

مش هنسكت.. التعليم العالي تعلن الحرب على الكيانات الوهمية.. تفاصيل

في 12 دولة.. استهداف بعثات أوكرانيا الدبلوماسية بطرود دموية

حالات استثناء الأبناء من شرط السن لاستحقاق معاش الوالد وفقا للقانون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق شهى .. طريقة عمل محشي الطماطم بالبقسماط

قالها بنفسه.. التفاصيل الكاملة لحالة مفيد فوزي فى أواخر أيامه

لهذا السبب .. يختار الناموس بعض الأشخاص ويلدغهم أكثر من غيرهم

أخيرا ظهرت.. الصور الأولى للأتوبيس الترددي بديل الميكروباص على الدائري.. ومواعيد عملها

فيديو

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

توقعات بوصول الجرام لـ 2000 جنيه.. إلى أين يتجه الذهب؟

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ