إجراء الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد ، إجراء الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأكد رئيس جامعة مطروح، على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية، مضيفًا أنها تعمل على صقل شخصيتهم وزيادة الوعي الثقافي لديهم، كما أنها تساهم في تأهليه لممارسة العمل العام لخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أنه من المقرر أن تكون انتخابات الإعادة غدًا الإثنين 5 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.