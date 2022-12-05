عصام الروبي: العلم الحديث أثبت أن بعض الجبال تتسبب في نزول المياه..فيديو

أكد الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، أن الأية في قول الله تعالى: " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود"، أوضحت كيفية نزول الماء من السماء، مؤكداً أن المياه عندما تنزل من السماء تكون سبباً في إنبات الزرع.

الجبال العالية تسبب نزول المياه

وأضاف "الروبي" ، أثناء استضافته مع برنامج "دنيا ودين" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القرآن الكريم تحدث عن العلاقة بين الجبال والمياه، مؤكداً أن العلم الحديث أثبت أن بعض الجبال تكون سبباً في نزول المياه.

وأوضح أحدعلماء الأزهر الشريف، أن الجبال العالية، عندما يحدث بينها و بين السحب إحتكاك تنزل المياه، مضيفاً أن المياه تكون سبباً في تلوين الجبال.