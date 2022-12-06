عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 أهداف لمشروع قانون الرياضة الجديد .. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ علي  بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة.

وتستهدف تعديلات قانون الرياضة، ضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

وجاءت أهداف مشروع القانون متمثلة في الاتي:


1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

الشباب والرياضة مجلس النواب مشروع قانون المكملات الغذائية لجنة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

في أخر حوار له| محمد أبو الغيط: حاولت التعايش مع المرض ومقاومته

لمحبي الفيديو .. واتساب يطلق ميزة عظيمة ستوفر باقتك

في موسمه.. 12 فائدة لم تعرفها من قبل عن البرتقال

إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العروض أمام محمد عواد للرحيل عن الزمالك

مطعم دجاج شهير يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب النصر السعودي

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ