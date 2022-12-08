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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تريند الموت ينتشر
تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس

تريند الموت .. حالة من الجدل أثارت فزع الكثيرين من أولياء الأمور  ورواد السوشيال ميديا، عقب تداول أكثر من فيديو لـ ترند الموت المنتشر بين تلاميذ المدارس خلال الأيام القليلة الماضية، في تجسيد لـ أضرار تيك توك 

 

تريند الموت تيك توك

تريند الموت تيك توك عبارة عن مجموعة من التلاميذ يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6، يقومون برفع صديق لهم إلى أعلى ثم إلقائه فجأة إلى أسفل.

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للمزيد حول تريند الموت تيك تيك وأضرار تيك توك على الأطفال شاهد الفيديوجراف التالي: 

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