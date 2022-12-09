خطر على الأمن القومي .. حظر استخدام تيك توك في بعض ولايات أمريكية

بدأت الولايات الأمريكية التي يقودها الحزب الجمهوري في منع موظفي الدولة والمقاولين المتعاملين مع الدولة من استخدام تطبيق تيك توك TikTok على الأجهزة التابعة للحكومة.

وفقا لتقرير موقع axios حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من التهديدات المحتملة على الأمن القومي من جراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة المملوكة للصين، وبالفعل أصبحت ولاية تكساس أحدث من يحظر استخدام التيك توك، منضمة بذلك إلى ساوث داكوتا و ساوث كارولينا و ماريلاند ، وكلها حظرت تحميل و استخدام التطبيق الصيني على الأجهزة الحكومية، كما يحث الجمهوريون في ولاية ويسكونسن حاكمهم الديمقراطي على اتخاذ قرارت مشابهة.

وجاء في رسالة لحاكم ولاية تكساس جريج أبوت إلى المسؤولين المعنيين بالأمر أنه "بموجب قانون الاستخبارات الوطنية الصيني لعام 2017 ، يتعين على جميع الشركات المحلية مساعدة الصين في العمل الاستخباراتي بما في ذلك مشاركة البيانات ، وقد قامت خوارزمية TikTok بالفعل بمراقبة الموضوعات الحساسة سياسيا للحزب الشيوعي الصيني".

كما قال حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان ، الذي حظر توجيهاته أيضًا بعض المنصات التي تتخذ من روسيا مقراً لها ، في بيان رسمي له: "قد لا يكون هناك تهديد أكبر على سلامتنا الشخصية وأمننا القومي من نقاط الضعف السيبرانية الموجودة في حياتنا اليومية".

بينما كتب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر في رسالة يطلب فيها من وزارة الشؤون الإدارية بالولاية حظر الوصول إلى تيك توك في أجهزة الدولة.