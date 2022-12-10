موجز السوشيال.. أصالة تحيي حفلا ضخما بالمنصورة.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أصالة تحيي حفلا ضخما بالمنصورة وتعلق: بلد الحلوين

أحييت الفنانة أصالة حفل ضخم بالمنصورة و نشرت صورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

عايز تسيبني.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر تويتر

وجهت الفنانة نوال الزغبى، رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

متخليش كأس العالم ينسيك.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

شوق الفنان محمد هنيدي جمهوره لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "نبيل الجميل إخصائي تجميل" علي طريقتة الخاصة عبر حسابه على بموقع تويتر.

نادية الجندي لـ أنغام: ترجعي بالسلامه لأسرتك ولجمهورك الكبير

وجهت نادية الجندي رسالة دعم للنجمة أنغام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.