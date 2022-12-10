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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال.. أصالة تحيي حفلا ضخما بالمنصورة.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أصالة تحيي حفلا ضخما بالمنصورة وتعلق: بلد الحلوين

أحييت الفنانة أصالة حفل ضخم بالمنصورة و نشرت صورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

عايز تسيبني.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر تويتر

وجهت الفنانة نوال الزغبى،  رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

متخليش كأس العالم ينسيك.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

شوق الفنان محمد هنيدي جمهوره لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "نبيل الجميل إخصائي تجميل" علي طريقتة الخاصة  عبر حسابه على  بموقع تويتر.

نادية الجندي لـ أنغام: ترجعي بالسلامه لأسرتك ولجمهورك الكبير

وجهت نادية الجندي  رسالة دعم للنجمة أنغام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أصالة نوال الزغبي أنغام هنيدي اطلالات النجوم على السوشيال حفل أصالة نادية الجندي

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