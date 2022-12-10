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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متخليش كأس العالم ينسيك.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

صدى البلد

شوق الفنان محمد هنيدي جمهوره لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "نبيل الجميل إخصائي تجميل" علي طريقتة الخاصة  عبر حسابه على  بموقع تويتر.

ونشر "هنيدي بوستر الفيلم و علق قائلا : متخليش كأس العالم ينسيك ان فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل  .. نازل قريب جدا جدا

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محمد هنيدي يروج لـ نبيل الجميل إخصائي تجميل بهذه الطريقة

ويذكر أن محمد هنيدي قد احتفل صناع فيلم نبيل الجميل بانتهاء التصوير تمهيداً لبدء عمليات المونتاج والمكساج، وعرضه خلال العام القادم 2023.


ويضم الفيلم بجانب النجم محمد هنيدي مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء الميرغني ومادلين طبر ومحمد الصاوي ومن تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي.

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