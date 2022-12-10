متخليش كأس العالم ينسيك.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

مفتي الجمهوري: الشرع أرشد الرجل والمرأة إلى عدم التسرُّع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة .. والجهل بالحقوق والواجبات ورفض تحمل أعباء الحياة وراء زيادة حالات الطلاق