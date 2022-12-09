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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي: ميسي شايل منتخب الأرجنتين بالكامل

ميسي
ميسي

سجل النجم ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني فى مرمى نظيره الهولندى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "لوسيل"، في ثاني مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "لاعب واحد شايل منتخب كامل، وبتوصل بيه لنص النهائي، ولولاه؛ كانوا ما صعدوش حتى من دور المجموعات".

وتأهل المنتخب الهولندي إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الأمريكي بنتيجة 3 – 1 في دور الـ 16، بينما تخطى المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالى بنتيجة 2 – 1 في نفس الدور.

ويواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا، منتخب كرواتيا، المتأهل بعد إقصائه لمنتخب البرازيل في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

كأس العالم محمد هنيدي ليونيل ميسي منتخب الارجنتين دور المجموعات مونديال

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