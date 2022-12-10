أصالة تحيي حفلا ضخما بالمنصورة وتعلق: بلد الحلوين

أحييت الفنانة أصالة حفل ضخم بالمنصورة و نشرت صورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت أصالة على الصور قائلة : أكتر حفله بفرح رغم المسافه لمّا برحلا الحفلات اللي بالأماكن الحلوه اللي مابنشوفها كل يوم وأنا بالمنصورة بلد الحلوين بلد الورد ونيل المنصوره وميدان أم كلثوم وكل هالحلاوه وكل هالجمال أنا بينهم اليوم .. شكراً لمؤسّسة التّعمير والإسكان وعلى رأسها المهندس أشرف مصطفى على إتاحة هالفرصه إلي كون بين الطّيبين وبتمنّى لّهم كلّ التّوفيق والنّجاح في بناء الوطن الحبيب مصر العظيمه..

يذكر ان تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع المطربة أصالة على حفل غنائي في المنصورة يوم ٩ من شهر ديسمبر المقبل في ثاني تعاون لهما بعد حفل الماسة الذي أقيم عام 2019، ويقام هذا الحفل لصالح احدي الشركات العقارية.

واختتمت اصالة مؤخرا مهرجان الموسيقي العربية والذي أقيم في دار الأوبرا وقدمت واحدة من أقوي الحفلات بالمهرجان وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير.

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية "غلبان" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات، وتستعد لطرح باقي ألبومها خلال الفترة المقبلة.