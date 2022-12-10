نادية الجندي لـ أنغام: ترجعي بالسلامه لأسرتك ولجمهورك الكبير

وجهت نادية الجندي رسالة دعم للنجمة أنغام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت نادية الجندي صورة للنجمة أنغام و علقت قائلة : #انغام 🤍 ألف حمدالله علي سلامتك

ياحبيبتي تمنياتي لكي بالشفاء العاجل إن شاء الله ،وترجعي بالسلامه لأسرتك وحبايبك ولجمهورك الكبير،بحبك .

وكشفت المطربة أنغام، تفاصيل تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية، مضيفة:" عملت جراحة وبعدها بيومين حصلي مضاعفات".

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"شعرت بحب الناس والحمدلله عديت بالصعب بفضل الله ومن ثم بدعوات وصلوات الجمهور والناس اللي دعتلي".

وأوضحت أنغام،:" أي شخص يجرى جراحة في بطنه يمكن أن يتعرض لنوع من الالتصاقات بعد جراحة، متابعة: "قعدت10 أيام كنت من غير أكل وشرب ولكن دلوقتي بدأت أكل ولازم أمشي كتير".

وأكملت:" المضاعفات زي ما تقول كانت خبطة تانية بعد العملية زي ما تكون وقع عليا بلكونتين ولكن الحمدلله، ليرد أديب:" ده حسد يا فنانة".