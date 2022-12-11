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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حان الوقت لتكون مستشارًا.. أول تعليق من رونالدو بعد الخروج من المونديال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علق كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، علي خسارة منتخب بلاده أمس أمام المغرب في كأس العالم.

ونشر كريستيانو رونالدو، صورة عبر صفحته الشخصية انستجرام، وعلق قائلا: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي، بما في ذلك البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر”.

وتابع: “لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في المواجهات الخمس التي سجلت فيها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، دائمًا جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم”.

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انتهى الحلم

واستطرد: “لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس. أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة. كنت دائمًا شخصًا آخر يقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي.. في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرا لك البرتغال. شكرا لك قطر. كان الحلم جميلًا بينما استمر... الآن، حان الوقت لأن تكون مستشارًا جيدًا وتسمح للجميع بالتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة”.

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

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